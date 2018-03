Drei Jahre lang tüftelte Junhold dann an dem Konzept, das den Zoo zu einer der Top-100-Sehenswürdigkeiten in Deutschland machen sollte: die Vision "Zoo der Zukunft". Gemeinsam mit Partnern aus Politik, Forschung und Wirtschaft arbeitet Junhold seitdem an der Verwirklichung des Vorhabens. Und das mit großem Erfolg. Es ist die Mischung aus artgerechter Tierhaltung, Zuchtprogrammen und außergewöhnlichen Erlebnissen für die Besucher, die das Gesamtpaket Leipziger Zoo zu einem absoluten Erlebnis machen. Und diese Leistung blieb natürlich nicht unbeachtet in der Fachwelt, Junhold ist nämlich Präsident des Weltzooverbandes und seit 2013 Honorarprofessor der Veterinärmedizin an der Uni Leipzig.