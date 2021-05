Ein 30-jähriges Jubiläum will ordentlich begangen sein und so versteht es sich bei den "Prinzen" von selbst, dass sie sich und ihre Fans mit einem neuen Album beschenken: "Krone der Schöpfung" heißt das neue Werk, das am 28. Mai in den Regalen steht, die erste Single "Dürfen darf man alles" ist bereits draußen. Der MDR widmet der Band zum Jubiläum einen ganz besonderen Legenden-Film: Am 28. Mai um 20:15 Uhr behandelt die Doku "Dürfen darf man alles" den Werdegang der Band, die im Osten entstand und in Gesamtdeutschland zu einer der ganz Großen im Musikgeschäft geworden ist. Am 2. Juni dann folgt im Mitteldeutschen Rundfunk der Konzertfilm "Die Prinzen - Krone der Schöpfung". Vorher freuen wir uns aber erstmal auf "Die Prinzen" und tolle Geschichten aus 30 Jahren deutscher Musikgeschichte im Riverboat am 21. Mai!