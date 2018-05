Ella Zirzow hat ihre Kindheit bei IaF verbracht

Lisa schmiedet immer wieder Pläne - das ist ihr Markenzeichen in "IaF": Jonas hat große Probleme im Englisch-Unterricht. In Folge 560 war ein Brief der Schule in der Post, in dem steht, dass Jonas versetzungsgefährdet ist. Außerdem sollen Pia oder Roland ihn unterschreiben. Doch Pia ist im Moment so schwach, dass sie nicht aufgeregt werden darf. Während Lisa den Brief skeptisch liest, hat Jonas schon einen Plan. Bildrechte: MDR/Rudolf K. Wernicke