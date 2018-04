Die schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren posiert am 14.11.1972 in ihrer Stockholmer Wohnung mit den beiden Hauptdarstellern ihrer Buch-Verfilmung "Michel bringt die Welt in Ordnung", Lena Wisborg (l) und Jan Ohlsson.



Es heißt, Jan Ohlsson habe den Ruhm als Kinderstar genossen. Er spielte die Hauptrolle in der TV-Serie "Michel aus Lönneberga" nach den Büchern von Astrid Lindgren. Im schwedischen Original jedoch hieß Michel "Emil". In der deutschen Synchronisation einigte man sich auf den Namen "Michel", damit die Kinderfigur nicht dem deutschen Emil aus Erich Kästners "Emil und die Detektive" in die Quere kam.

Wollte Ohlsson anfänglich Schauspieler werden, wechselte er schließlich in die IT-Branche. Er soll jeden Kontakt mit der Presse ablehnen und wolle nicht mehr mit seiner einstigen Rolle in Verbindung gebracht werden. Bildrechte: IMAGO