Wo er hinkommt, ist gute Laune garantiert: Florian Silbereisen ist der Showmaster in Deutschland, wenn es um Schlager geht. Am 12. März ist er gleich doppelt im MDR zu erleben. Um 20:15 Uhr mit seiner eigenen Show " Schlager oder N!xxx - Nur wer gewinnt, singt! ". Danach besucht er das Riverboat. Und es gibt viel zu bereden, wenn der Niederbayer aus Teifenbach bei Passau bei Kim Fisher und Jörg Kachelmann Platz nimmt - denn: neben seiner erfolgreichen Tätigkeit als Moderator ist Silbereisen noch als Musiker und als Schauspieler unterwegs. Mit seinem musikalischen Partner Thomas Anders etwa erreichte er 2020 mit der Duett-Platte "Das Album" mal eben aus dem Stehgreif Platz eins der deutschen Album-Charts. Und auch mit seiner Band Klubbb3 erklomm er bereits zweimal eben diesen Gipfel.

Das musikalische Talent zeigte sich bei Florian Silbereisen bereits im Kindesalter. Mit drei Jahren bekam er eine Steirische Harmonika von seinem Großvater geschenkt, ab dem fünften Lebensjahr begann er mit dem Unterricht an dem Instrument. Seine erste Single "Florian mit der Steirischen Harmonika" veröffentlichte Florian Silbereisen mit gerade einmal zehn Jahren. Kurze Zeit später folgte auch schon der erste Auftritt bei Karl Moik im "Musikantenstadl".

Florian Silbereisen vor "seinem" Traumschiff. Bildrechte: dpa

Und auch die Schauspielerei hat Florian Silbereisen für sich entdeckt. Neben Theaterrollen übernahm er 2017 eine Gastrolle im ZDF-"Traumschiff" - und dabei blieb es nicht: 2019 "beerbte" er Sascha Hehn in der Erfolgsreihe und wurde zum neuen Kapitän des Traumschiffs. Am 12. März heuert er für einen Abend auf dem Riverboat bei Kim Fisher und Jörg Kachelmann an.