Vor einem Jahr etwa waren Elstner und Reinschmidt unterwegs in Sri Lanka. Die Insel hat die höchste Elefantendichte der Welt - noch. Denn der Elefant steht auf Sri Lanka massiv unter Druck. Bei der nächsten Ausgabe, die am 31. März im SWR ausgestrahlt wird, ist Elstner nicht so weit gereist, denn diesmal geht es um bedrohte, nahezu ausgerottete Tierarten in Europa.

Frank Elstner (3. v.l.) und Matthias Reinschmidt (4. v.l.) wohnen der Rettung eines Bären in Rumänien bei. Bildrechte: SWR/DOCMA TV/ Christiane Flechtner

Die Reise führt Elstner und Reinschmidt vom Bodensee über Brandenburg, Italien und Bulgarien bis in die Ukraine. Über 12.000 Kilometer haben sie für "Elstners Reisen: Die Retter der Bären" hinter sich gebracht. In Rumänien retten sie Bären, in Süddeutschland sollen Waldrappen (eine Zugvogelart) ausgewildert werden, in Bulgarien Geier. In Brandenburg besuchen sie ein Wolfsgebiet.



Elstner und Reinschmidt stellen in ihren Filmen die Tiere vor und die Menschen, die sie beschützen. Auf diese Art wollen sie für den Überlebenskampf der Arten sensibilisieren. Die Paarung Elstner/Reinschmidt ist dabei ein Volltreffer sowohl für die bedrohten Arten als auch für den interessierten Fernsehzuschauer. Die Liebe zu Tieren verbinde sie in einer langjährigen Freundschaft, sagt Reinschmidt über Elstner: "Mit seiner Begeisterung für Natur- und Artenschutz wirkt er auf Freunde wie Fremde ansteckend." Er schätze an Elstner vor allem das großes Interesse an Menschen und seine Offenheit für Neues. Und dieser Geist trägt auch die Filme, er ist spürbar, wenn die beiden gemeinsam auftreten.