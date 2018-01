Die Gäste der Sendung

Anja Kruse - Schauspielerin Als Anja Kruse das Angebot bekam, eine Episodenrolle in der erfolgreichen ARD Serie "Um Himmels Willen" spielen zu können, sagte sie sofort zu. Das Drehbuch hatte alles, was sie reizte. Für zwei Folgen spielt sie eine divenhafte Schauspielerin, also eine Person, zu der sie im realen Leben eine ganz klare Meinung hätte. "So nicht!". Das sie selber nicht immer als einfach gilt, liegt wohl vor allem daran, dass Sie kein Problem damit hat, ihre Meinung zu sagen. Der Dreh war trotzdem ein Kraftakt, denn nebenbei kochte sie 200 ausgesuchte Gerichte, von denen ein Teil nun in einem eigenen Kochbuch steht. Anja Kruse ist sich sicher, das richtige Essen macht schön! Bildrechte: IMAGO