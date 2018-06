Die Gäste der nächsten Sendung

Sebastian Feydt - Pfarrer an der Dresdner Frauenkirche Der 27. Mai ist in der Geschichte der Dresdner Frauenkirche ein historisches Datum: 2018 jährt sich an diesem Tag zum 275. Mal die Fertigstellung des alten evangelisch-lutherischen Barockbaus. Am 27. Mai 1994 erfolgte die Grundsteinlegung im Rahmen des Wiederaufbaus des im Zweiten Weltkriegs zerstörten Gotteshauses. Anlässlich des doppelten Jubiläums ist Sebastian Feydt im Riverboat zu Gast, der seit 2007 Pfarrer der Frauenkirche ist. Der Theologe wird uns u.a. verraten, welche Begegnung ihn in den letzten elf Jahren besonders berührt hat, wohin er sich zurückzieht, wenn er eine der beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten ganz für sich allein hat, und welcher prominente Besucher ihn am meisten beeindruckt hat. Bildrechte: imago/STAR-MEDIA