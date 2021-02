Und natürlich wird es auch wieder spannende Gäste geben, wenn Kim Fisher und Wolfgang Lippert am 5. Februar gemeinsam ablegen. Mit Jürgen Zartmann kommt eine Schauspielikone ins Riverboat, die bereits in über 150 Filmen mitspielte. Berühmt wurde der in Darmstadt geborene und in Leipzig aufgewachsene Zartmann durch zahlreiche Produktionen im DDR-Fernsehen - vor allen Dingen durch seine Rolle als Bootsmann Reinhart in der Serie "Zur See". Die Straßen der Riverboat-Stadt Leipzig kennt Jürgen Zartmann übrigens wie seine Westentasche: Nicht nur wuchs er hier auf, er arbeitete auch ein Jahr lang als Straßenbahnfahrer in Leipzig, bevor er sein Schauspielstudium aufnahm. Ende Januar wurde Jürgen Zartmann 80 Jahre alt - Grund genug, um mit einem Besuch bei Kim Fisher und Wolfgang Lippert zu feiern.