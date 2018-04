Jedes Jahr aufs Neue begeistert André Rieu in seiner Heimatstadt Maastricht Zehntausende Menschen mit den großen Sommerkonzerten seines Johann-Strauss-Orchesters auf dem legendären Vrijthof. Es sind glanzvolle und romantische Höhepunkte im europäischen Veranstaltungskalender. Dabei zu sein ist der Traum vieler Fans des Violinisten - und kann jetzt auch für euch wahr werden.



Was ihr dafür tun müsst? Bei unserem Gewinnspiel mitmachen: Unter allen richtigen Antworten verlosen wir 1x2 Karten für das Auftaktkonzert am 4. Juli 2018 in Maastricht. Für Anfahrt und Unterkunft muss eigenständig gesorgt werden. Teilnahmeschluss ist der 20. April, 24:00 Uhr.