Modedesigner Guido Maria Kretschmer will die Eheringe für seine Hochzeit selbst entwerfen. Das verriet der Designer der Zeitschrift "Gala". Kretschmer heiratet im September seinen Partner Frank Mutters (62), mit dem er seit 33 Jahren liiert ist - und den er nach der Entscheidung des Bundestags für die "Ehe für alle" im vergangenen Jahr nun endlich heiraten kann. Nach der rauschenden Ballnacht beim Semperopern-Ball, den Guido Maria Kretschmer Ende Januar in Dresden moderierten, wird die Heirat das zweite rauschende Fest für Kretschmer in diesem Jahr - das für ihn persönlich natürlich ungleich bedeutsamer ist.