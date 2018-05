In den 90er Jahren sufte er an der Seite von Ralf Bauer in der Vorabendserie "Gegen den Wind". Später spielte sich Hardy Krüger jr. als Förster in "Forsthaus Falkenau" in die Herzen des Serienpublikums. Insgesamt wirkte Krüger in mehr als 50 Filmen und Serien mit. Dabei war er durchaus auf den Typ Frauenschwarm und Liebling der Schwiegermütter abonniert.



Dass er auch anders kann, beweist Hardy Krüger jr. aktuell wieder auf der Theaterbühne. Außerdem hat er kürzlich seinen ersten Roman veröffentlicht. "Der leise Ruf des Schmetterlings" hat eine fiktive Handlung, trägt aber nach Angaben des Autors auch autobiografische Züge. Hardy Krüger jr. verarbeitet darin Erlebnisse aus seiner Vergangenheit, wie er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur angibt.