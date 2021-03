Tom Pauls wurde in Leipzig geboren, machte seine Ausbildung zum Chemiefacharbeiter in Bitterfeld und war bis 1990 am Staatsschauspiel Dresden engagiert. In Dresden gründete er während des Studiums auch das "Zwinger Trio", mit seinen Kommillitonen Jürgen Haase und Peter Kube. Die Drei erreichten damit weit über die Grenzen der DDR Bekanntheit. Er ist Schauspieler aus Leidenschaft. Zu sehen ist das in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen, zum Beispiel als Hausmeister Ottmar Wolf bei "In aller Freundschaft".