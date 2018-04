Henry Maske begann seine Boxkarriere als Kind in Jüterbog. Als DDR-Leistungssportler erzielte er bereits beachtliche Erfolge, wurde dreifacher Europameister und 1988 Olympiasieger in Seoul. Als die Mauer fiel, wechselte Maske von den Amateuren in den Profisport. Zur gleichen Zeit stieg auch der Privatsender RTL in den Boxsport ein. Die erste Übertragung war Maskes erster WM-Titel gegen Charles Williams 1993.



Maske erlebte den Systemwechsel aus Perspektive eines Spitzensportlers, war erst Rad im Getriebe des DDR-Leistungssports und wurde dann zu einer Marke - inklusive hoher Aufmerksamkeit durch die Medien. Aus Boxkämpfen wurden TV-Großereignisse und aus Boxern wurden Idole. Henry Maske erarbeitete sich ein Image als zielstrebiger, kluger und strategischer Sportler. Das passte wunderbar in die deutsche Wendezeit. Maske wurde einer der ersten gesamtdeutschen Helden.