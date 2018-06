Das letzte Riverboat aus Dresden entließ seine Gäste gleichsam in die Grillsaison und zauberte mit Christian Henze am Grill auf der Elbterasse: gefüllte Ochsenherztomaten mit Kräuterdip an extrazarter Rinderbrust.



Neben den Ochsenherztomaten sollte Folgendes auf Ihrem Einkaufszettel stehen. Für die Gemüsemischung: Oliven, Aprikosen, Weinbeeren, Schafskäse, Chili, Kräuter, Salz und Pfeffer. Für den Dip: Crème fraîche mit etwas Koriander, Chili und ein wenig Essig.



Das Rind ist etwas für geduldige Griller: Henze hat die Rinderbrust bei 120 Grad über zehn Stunden lang gegart. Durchaus aufwendig, aber es lohnt sich.