Horst Janson Beliebte Rollen

Er war in den 70ern "Der Bastian", spielte den Freund von Tiffy und Samson in der "Sesamstraße" ebenso wie den Kapitän Jensen in der ARD-Serie "Unter weißen Segeln". Horst Janson ist Spezialist für die sympathischen Rollen und einer der bekanntesten Episodendarsteller im deutschen Fernsehen. Gastauftritte führten ihn in nahezu alle beliebten TV-Serien und -filme, darunter "Forsthaus Falkenau“, "Der Landarzt" und Rosamunde Pilchers "Stürmische Begegnungen".