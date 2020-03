Zu Gast im Riverboat Jaecki Schwarz spricht über den Tod von Wolfgang Winkler

2013 erhielten die beiden zusammen die Goldene Henne für ihr Lebenswerk - ein untrennbares Team. Das sah nicht immer so aus: In der DDR konkurrierten Schwarz und Winkler um Rollen. So ging die Hauptrolle des DEFA-Films "Ich war neunzehn" von Konrad Wolf an Jaecki Schwarz. Winkler, der sich auch um die Rolle bemüht hatte, ging leer aus.