Jürgen Drews im Riverboat Der König kommt an Bord

Jürgen Drews ist aus der deutschen Welt der Partyschlager nicht wegzudenken. Seinen Riesenhit "Ein Bett im Kornfeld", der eigentlich eine Coverversion des Country-Songs "Let Your Love Flow" von den Bellamy Brothers ist, kann jedes Kind mitsingen. Laut einer Umfrage kennen 98 Prozent der Deutschen den immer gutgelaunten Sänger. Kaum zu glauben, aber der "König von Mallorca", zu dem ihn Thomas Gottschalk im Jahre 1999 in der Sendung "Wetten, dass..?" kürte, feierte in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. Und: Eigentlich wollte er nie auf die Insel, die mit seinem Namen so eng verbunden ist. Das erzählt er nun in seiner Biografie "Es war alles am besten". Sein Ziel war eigentlich die Nachbarinsel Ibiza: