"Geld oder Liebe" lief bis 2001. Ende der Neunziger war von der Lippe dann außerdem in "Wat is" zu sehen, wo der Entertainer Überraschungsgäste empfing und er mit ihnen im Blindflug in ein Gespräch startete. Ab 2001 war Jürgen von der Lippe dann auch regelmäßig im Privatfernsehen zu sehen, unter anderem mit dem Format "Blind Dinner" (auch eine Kuppelshow) auf Sat1. Das Bild zeigt ihn mit Koch Andreas C. Studer. Ab 2006 moderierte von der Lippe zwei Jahre lang die ProSieben-Show "Extreme Activity", eine Adaption des Gesellschaftsspiels "Activity". Für die Sendung bekam von der Lippe seinen zweiten Grimme-Preis. Den ersten gab's selbstverständlich für "Geld oder Liebe". Bildrechte: IMAGO