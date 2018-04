In Berlin werden am 12. April wieder deutsche und internationale Künstler mit dem ECHO ausgezeichnet. Die Poetry-Slammerin Julia Engelmann ist eine der Nominierten in der Kategorie "Künstlerin Pop national". Das ist vor allem bemerkenswert, weil Julia Engelmann erst seit kürzester Zeit Musik macht. Im November 2017 erschien ihr Debütalbum "Poesiealbum".



Lyrik und Musik sind für Engelmann eng verbunden. Ihre erste Single, "Grüner wird’s nicht", heißt wie ihr gleichnamiges Gedicht. Die aktuelle Single "Stille Poeten" stellte sie im Februar im Riverboat vor. Engelmann ist es gelungen, ihre sehr individuelle Ausdrucksweise auch auf die Musik zu übertragen – und das kommt an.