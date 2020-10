Er gehört zu den großen Showmastern in Deutschland und Ende Oktober wird es für ihn wieder Zeit, in den Smoking zu schlüpfen: Kai Pflaume präsentiert am 30. Oktober die Goldene Henne 2020. Beim größten Publikumspreis Deutschlands wird er durch eine Gala voller Überraschungen und glanzvoller Höhepunkte führen, auch wenn aufgrund der Situation rund um das Coronavirus natürlich nicht alles so ist, wie man es aus den vergangenen Jahren kennt. So wird die Show in diesem Jahr ohne großes Publikum in der Halle auskommen müssen - auch für den erfahrenen Kai Pflaume eine ungewohnte Situation.