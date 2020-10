Für die Dokumentation öffnet sie nach Jahren wieder ihre Stasi-Akten . In den über 3.000 Seiten sind Trainingsbeurteilungen, Auseinandersetzungen mit Trainerin Jutta Müller und das Verhalten bei Wettkämpfen vermerkt, ebenso wie lukrative Angebote aus dem Westen, die ins Leere liefen. 1988 – nach ihrem zweiten Olympiasieg – gelang Katarina Witt als erster DDR-Sportlerin der Sprung ins Showbusiness der USA.

Der neue Dokumentarfilm feierte letzte Woche in Chemnitz Vorpremiere. Im Riverboat erzählt sie uns worauf wir uns in der spannenden Doku freuen können, die am 11. Oktober um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen gezeigt wird.