Unfreiwillig komisch, so beschreibt Katrin Weber sich selbst. Sie ist der "klaane schwarze Deifel" aus dem Vogtland geblieben: Immer eine Spur zu laut, ein wenig exzentrisch und mit viel Schalk im Nacken. Das beweist sie am 18. März an der Seite von Tom Pauls in "Tom und Chérie". Dass sie wunderbar über sich selbst lachen kann, ist auch Geheimnis ihres Bucherfolges. 2017 erschien "Sie werden lachen" . Eine Autobiografie, die sie zusammen mit dem Autor Stefan Schwarz schrieb. Dabei wollte Katrin Weber eigentlich kein Buch schreiben. So wie sie zuletzt auf keinen Fall ein Hörbuch daraus machen wollte. Dann entstand es doch - als Mitschnitt einer ihrer Lesungen. Die Fans der schlagfertigen Sächsin freut es.

Im April plant die Sängerin wieder Auftritte mit der Vogtland Philharmonie. Zu folgenden Terminen kann man sie singen hören: am 6.4. in Meerane, am 7.4. in Greiz, am 8.4. in Zwickau, am 14.4. in Chemnitz, am 15.4. in Apolda, am 21.4. in Glauchau und am 22.4. in Schleiz. Wir freuen uns auf eine Kostprobe des Bühnenwunders im Riverboat.