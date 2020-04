Corona-Krise im Zoo Leipzig Zoodirektor Jörg Junhold kommt ins Riverboat

Einzig die Pfleger und ein reduziertes Team in der Verwaltung halten den Zoobetrieb am Laufen. Allen voran, Jörg Junhold, der Zoodirektor. Er muss nun dafür sorgen, dass genügend finanzielle Reserven bereitstehen, um diesen Notfall abzufedern. Ohne zu wissen, wie lang dieser Zustand dauern wird. Eine Belastung, für jeden in dieser Zeit.