Wobei - das Social-Media-Phänomen ist Rieger natürlich immer noch! In guter Regelmäßigkeit erlaubt der Sänger seinen Fans dort Einblicke in sein Popstar-Leben. Aber nicht nur das, er postet auch Gedanken, die ihn bewegen. So geschehen beispielsweise an genau dem Tag, an dem sein Album auf Platz zwei kletterte, da postete er bei Instagram Worte der Trauer um seinen kürzlich verstorbenen Großvater: "Du hast mir Geschichten von deiner Zeit als Polizist erzählt, an denen man gemerkt hat wie stark und tapfer du warst", schreibt Rieger dort etwa - erwachsen wie nie.