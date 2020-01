Am 29. März 2020 hält die deutsche Fernsehlandschaft den Atem an, wenn die "Lindenstraße" über die Bildschirme der Nation flimmert. Es wird die letzte Folge der Kultserie sein, die nach knapp 35 Jahren zu Ende gehen soll. Schauspielerin Marie-Luise Marjan ist von Anfang an dabei und begeistert das Publikum als Helga Beimer. Schon bald bekam sie den Beinamen "Mutter der Nation" - zurecht, denn ein Millionenpublikum schaute und schaut bei den Geschichten aus der Lindenstraße wöchentlich zu.

Ende einer Ära

Für viele Zuschauer ist der Sendetermin der Lindenstraße am Sonntag Abend gesetzt. Auch für die Schauspieler, die lange dabei sind, bedeutet das Ende der Serie gleichzeitig das Ende einer Ära. Viel Zeit zum Zurückblicken wird Marie-Luise Marjan aktuell allerdings nicht haben, denn die nächsten Projekte stehen schon in den Startlöchern. Ende Januar bereits kommt der animierte Film "Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen" in die Kinos. Dort leiht sie der Figur Rosa ihre Stimme.

Bewegte Vergangenheit

Die gebürtige Essenerin hatte eine bewegte Kindheit: von ihrer leiblichen Mutter nach ihrer Geburt in ein Waisenhaus gegeben, wuchs sie bei Pfelgeeltern auf. Bereits in der Schule ließ sie bei Aufführungen ihr schauspielerisches Talent durchscheinen. Nach dem Gymnasium besuchte sie die Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Nach ihrer Ausbildung spielte sie an zahlreichen Theaterhäusern auf den Brettern, die die Welt bedeuten wie etwa in Berlin, Hamburg und Basel. 1985 dann kam auch der große Fernseh-Durchbruch - als Helga Beimer in der Lindenstraße.

Wir freuen uns auf spannende Geschichten aus über drei Jahrzehnten Lindenstraße und tolle neue Projekte mit Kult-Schauspielerin Marie-Luise Marjan, wenn sie am 17. Januar zu Gast im Riverboat ist.

