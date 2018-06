Seit 13. Juni steht Mariella Ahrens in der Komödie im Bayerischen Hof in München auf der Bühne und spielt die Titelrolle in "Mirandolina" von Carlo Goldoni. Dabei erlebt man sie in einer für sie eher ungewohnten, klassischen Komödien-Rolle. Sie spielt die hübsche und gerissene Wirtin Mirandolina in einem venezianischen Gasthaus, zwischen Männern, die um sie buhlen.



Lange Dialoge in alter Sprache und das zwei Stunden am Stück - eine große Herausforderung, wie die Schauspielerin angibt. Als "Mirandolina" ist Mariella Ahrens in diesem Sommer sechs Wochen lang zu sehen.



Für die 49-Jährige fing alles einst am Theater an. Im Alter von 15 Jahren spielte sie ihre erste Theaterrolle. In Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren, bei der Oma in Bulgarien und in der DDR aufgewachsen, wurde Mariella Ahrens bald ein gesamtdeutscher Star, spielte in zahlreichen Fernseh- und Kinoproduktionen.