Max Raabe zu Gast Unplugged im Riverboat

Das schaffen nicht viele: Im April 2020 werden Max Raabe und sein Palast Orchester eine längere Reise antreten, denn der Ausnahmesänger spielt in der ehrwürdigen Carnegie Hall in New York City. Die Ehre ist wohlverdient. Max Raabe verzaubert mittlerweile seit über 30 Jahren sein Publikum mit tatkräftiger Unterstützung des Palast Orchesters mit Klängen der 20er Jahre. Nun hat er ein neues Album heraus gebracht und zwar ein ganz Besonderes: Auf "MTV Unplugged" singt der Sänger nicht allein, sondern hat sich allerlei prominente Unterstützung ans Mikrofon geholt, unter anderem Herbert Grönemeyer und den Rapper Samy Deluxe. Das Album schaffte es direkt auf Platz Zwei der deutschen Albumcharts.