Michaela May erinnert sich an den besonderen Schauspieler Michael Gwisdek

Seine große Karriere begann der in Berlin-Weißensee geborene Michael Gwisdek 1968 nach seinem Schauspielstudium am Schauspiel Karl-Marx-Stadt. Von dort ging es in den 70er-Jahren an die Berliner Volksbühne, wo er vornehmlich in Skakespeare-Aufführungen glänzte, unter anderem als Horatio in "Hamlet".