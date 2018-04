"Lass uns über Style reden" erscheint am 6. April 2018 Bildrechte: Edel Books

In seinem ersten Buch denkt Michalsky über diese Themen nach und gibt Tipps, wie man sich im Alltag stilvoll positionieren kann. Michalsky spickt den Ratgeber unterhaltsam mit Anekdoten aus seinem Erleben und seinen Erfahrungen als Lifestyle-Designer.



Michalsky gilt als einer der einflussreichsten Modedesigner Deutschlands. Er arbeitete unter anderem als Chef-Designer bei Levis und Kreativ-Direktor bei adidas. Heute führt er sein eigenes Label in Berlin und arbeitet als Schöpfer von High Fashion sowie als Produkt- und Industrie-Designer. Neben Heidi Klum und Thomas Hayo ist er bereits im dritten Jahr in Folge als TV-Juror in der Castingshow "Germany's Next Topmodel" zu sehen.