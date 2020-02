Wichtig ist für Tsokos immer der Bezug zur Realität in seinen Büchern. In seinem neuesten Werk "Abgefackelt" geht es daher um einen Brustkrebs-Skandal in den 90er Jahren, bei dem ein Pathologe wissentlich falsche Diagnosen stellte. Als der Skandal schließlich aufflog, setzte der Patholge sich und sein Archiv in Brand. Man darf also gespannt sein auf Geschichten aus und über die Rechtsmedizin, wenn Michael Tsokos am 28. Februar zu Gast im Riverboat ist.