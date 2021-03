Im letzten Jahr wurde Leonie von Hase als erste Mutter in der 94-jährigen "Miss Germany"-Geschichte gekührt. Die in der namibischen Hauptstadt Windhuk geborene Schönheit mit Lebensmittelpunkt in Schleswig-Holstein hängte nun am 27. Februar der neuen "Miss Germany" ihre Schärpe um. Einer Frau mit zwei Kindern. Einen ihrer ersten Auftritte als amtierende Titelträgerin führt Anja Kallenbach nun ins Riverboat.