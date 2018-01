So wurde er der Schönste

Anfang November 2017 ging es los: Ein Freund sah in dem Mittelstrecken-Läufer (die 400 Meter lief er 2015 bei der U-20-EM in 47,89 Sekunden) das Potential, bei Schönheitswettbewerben richtig gut abzuschneiden. So meldete er sich für die "Mister-Mitteldeutschland"-Wahl in Jena an - und gewann. Das Bild zeigt den 21-Jährigen und "seine" zwei Jahre jüngere Miss Mitteldeutschland Theresia Weidemann. Bildrechte: dpa