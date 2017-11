Nana Mouskouri tritt im Laufe ihrer Karriere mit zahlreichen Weltstars auf. Hier ist sie bei einem Duett mit dem amerikanischen Sänger Harry Belafonte in den 80er-Jahren in Deutschland zu sehen. Ihre Markenzeichen: lange schwarze Haare und eine rechteckige, schwarz gerahmte Brille, hat sie in all den Jahren ihrer Karriere beibehalten. Bildrechte: IMAGO