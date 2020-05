Wie der Vater, so der Sohn Nico Santos bringt seinen Vater mit ins Riverboat

Was Sänger Nico Santos anfasst, wird zum Erfolg - das musikalische Talent hat er von seinem Vater geerbt. Der war in den 90er-Jahren aber für etwas ganz anderes berühmt. Wir freuen uns auf beide am 15. Mai im Riverboat!