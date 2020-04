Vor gar nicht allzu langer Zeit erst beendete sie die Tour mit ihren Geschwistern, jetzt wandelt sie schon weider auf Solopfaden: Das Leben von Patricia Kelly dreht sich einfach um die Musik. Im Oktober 2019 war sie gemeinsam mit ihrer Kelly Family zu Gast im Riverboat und stellte ihr Jubiläumsalbum "25 Years over the Hump" vor. Die Sendung damals endete in einer jubelnden Polonaise durch das gesamte Studio. Nur ein paar Monate sind seitdem vergangen und schon ist Patricia wieder zu Gast im Riverboat - diesmal allerdings allein. Allerdings: Auch diesmal hat sie ein neues Album im Gepäck, es ist aber ihr viertes Solo-Album. Und: "One More Year" hat es in sich. Im gleichnamigen Song verarbeitet Patricia Kelly ihre Krebserkrankung vor über zehn Jahren.