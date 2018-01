Er hat es ja versucht: "Ruheständler" Peter Kraus widmete sich seinem Weingut in der Steiermark, schraubte an Oldtimern herum und ging mit seiner Frau Ingrid auf Reisen. Doch je länger die Auszeit dauerte, umso mehr sehnte er sich nach der Bühne. Die Energie eines Auftritts sei sein "Lebenselixier und Geheimnis seiner Beweglichkeit“, gab der Entertainer an.



Deshalb wird Peter Kraus im Frühjahr dieses Jahres an einigen ausgewählten Tourorten wieder auftreten und seine Lieblingshits der 50er und 60er Jahre singen. Neben Erfolgstiteln wie zum Beispiel "Sugar Baby" und "So wie ein Tiger" wird er auch persönliche Lieblingssongs seiner Jugend spielen. Geplant sind Auftritte in 21 deutschen Städten im März und April 2018.



Das Konzept ist schlicht: Fünf Musiker und drei Sänger stehen auf der Bühne und auf große Lichtshows und aufwändige Bühnentechnik soll verzichtet werden. Peter Kraus möchte einfach musizieren. Dazu wird er Geschichten und Erinnerungen in Form von Bildern präsentieren, die die besondere Aufbruchsstimmung und die Lebensfreude der Nachkriegszeit wieder lebendig werden lassen.