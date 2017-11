Die Möglichkeit, Peter Maffay in der DDR live zu erleben, war jedoch mit großer Mühe verbunden - auch für den Sänger. Jahrelang versuchte Maffay von der DDR die Erlaubnis zu bekommen, auftreten zu dürfen. 1986 war es dann soweit: Peter Maffay durfte zwei Konzerte in Rostock spielen. Doch für viele Fans war es fast unmöglich, an eine Karte zu kommen. Die Menschen, die nicht das Glück hatten, wurden erfinderisch: Ein Fan tauschte sogar sein Motorrad gegen einen Abend mit Peter Maffay.

Bonbon für die Fans: Maffay Unplugged

Tolle Atmosphäre beim Maffay-Unplugged im Steintor-Varieté in Halle. Bildrechte: Wolfgang Köhler/Allendorf Media GmbH Heute ist das natürlich ganz anders: Auch im Osten hat der in Rumänien geborene Rocker mittlerweile zigfach die Hallen und Stadien ausverkauft. Und in diesem Jahr "belohnt" er seine treu ergebenen Fans mit einer Unplugged-Show, die er sogar in Halle/Saale aufgezeichnet hat.



Im August 2017 erfüllte er sich damit einen seiner musikalischen Träume, er lud zum MTV-Unplugged-Konzert in das Steintor-Varieté ein. Neben Philipp Poisel, Johannes Oerding und The Common Linnets sang Maffay auch mit Jennifer West, der Leadsängerin von Jennifer Rostock und der international erfolgreichen Sängerin Katie Melua.

Peter Maffay und seine Lebensgefährtin Hendrikje Balsmeyer Bildrechte: Mike Andrae/dpa Dass es dabei Halle wurde, wird wohl auch persönliche Gründe haben, schließlich kommt Maffays aktuelle Lebensgefährtin aus der Stadt. So hat Maffay Halle in den vergangenen Monaten erkundet - und ausgekostet. Die Bild-Zeitung zitierte den Verliebten mit folgendem Satz über Hendrikje Balsmeyer, so heißt die Neue: "Sie ist die Frau, mit der ich zusammenleben will, bis ich alle bin." Das führt natürlich zu einer in der Region bekannten Redensart, die ihre Gültigkeit damit wieder einmal nachgewiesen hat, wir können es uns an dieser Stelle nicht verkneifen: "Baby aus Halle, du machst mich alle."

