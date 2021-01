Endlich ist es soweit: Am 15. Januar um 22 Uhr kehrt das MDR Riverboat aus der Winterpause zurück und hat gleich zum Start ein echtes Staraufgebot zum Talk geladen. Mit Philipp Hochmair etwa kommt einer der großen Schauspieler deutscher Zunge zu Kim Fisher und Jörg Kachelmann zu Besuch. Der Österreicher spielte unter anderem am Burgtheater in Wien, am Deutschen Theater Berlin und am Thalia Theater in Hamburg.

Ausbildung bei Brandauer

Vier Jahre studierte Hochmair Schauspiel am Max Reinhard Seminar in Wien, unter anderem bei Schauspiel-Legende Klaus Maria Brandauer. Neben dem Theater war Philipp Hochmair aber auch immer schon Film und Fernsehen verbunden. So spielte er etwa in "Die Manns - Ein Jahrhundertroman", "Das Experiment" und ist im "Tatort" zu sehen.

Gestatten, Prof. Otto Prokop

Philipp Hochmair (mit Nina Gummich) als Prof. Otto Prokop in der Serie Charité Bildrechte: ARD/Stanislav Honzik In der dritten Staffel der Erfolgsserie "Charité" spielt Hochmair nun eine ganz besondere Rolle - die des Prof. Otto Prokop. Der Pathologe erfand einst den Vaterschaftstest und untersuchte die ersten Mauertoten. Geboren in Österreich, kam der berühmte Professor über Westdeutschland in die DDR. Passend, dass er nun von seinem in Wien geborenen Landsmann Hochmair verkörpert wird. Wir freuen uns auf Philipp Hochmair am 15. Januar im Riverboat.

Dies sind die weiteren Gäste im Riverboat am 15. Januar