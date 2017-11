Erleben Sie am 24. November ab 17 Uhr die unmittelbaren Vorbereitungen für die Aufzeichnung einer Riverboat-Ausgabe im Backstage-Bereich: Werfen Sie einen Blick in die Maske und nehmen Sie am Gäste-Empfang mit den Moderatoren und unseren prominenten Gästen teil. Unsere Moderatoren werden Sie persönlich zur Sendung willkommen heißen, die Sie in der ersten Reihe verfolgen werden. Nach der Sendung werden Sie im Aftershow-Bereich verköstigt. Die Kosten für die Anreise werden übernommen (ohne Übernachtung).