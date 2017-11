In Zieglers Regal stehen ein Emmy, eine Ehren-Lola, das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse sowie ein Grimme Preis. Auch für einen Oscar war die Produzentin bereits nominiert, außerdem wurde sie mit einer Retrospektive im New Yorker Museum of Modern Art geehrt.



Im Oktober erschien Zieglers Autobiografie "Geht nicht gibt's nicht" - Namensgeber dieses Lebensmottos war ihr Ehemann Wolf Gremm, mit dem sie viele Jahre gemeinsam produzierte. Der Regisseur verstarb im Jahr 2015.



Regina Ziegler arbeitet unermüdlich weiter, realisiert beispielsweise die vierte Staffel der erfolgreichen Fernsehproduktion "Weissensee" und verfolgt somit das gemeinsame Lebenswerk weiter.