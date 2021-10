SANTIANO - Sänger und Bassist Björn Both - live während eines Open Air Konzertes in der Freilichtbühne "Junge Garde" Dresden. Bildrechte: imago/Andreas Weihs

Am Anfang steht der Abschied. Die Forscher verabschieden sich zu Beginn der Expedition von ihren Liebsten. In den Songs "Was du liebst" und "Nichts als Horizonte" geht es auf dem Album um das Loslassen der Heimat und der Liebsten. Angst im Sturm auf hoher See - dieses Gefühl besingen Santiano im Titel "Graubart". Und es geht um die Emotionen an Bord, die in der Hymne "Das ist eure Zeit" einen Platz auf dem Album finden. Im titelgebenden Song "Wenn die Kälte kommt" stimmen sich die Seemänner auf die Herausforderungen des Nordmeers ein und dann gibt es die Momente, an denen gefeiert wird, weil eine Etappe erfolgreich zu Ende gebracht wurde. Wo lässt es sich so ausgelassen feiern, wie auf einem Schiff am Ende der Welt mit genug Rum an Bord? Hier kommt vor allem der "Fiddler" Pete Sage auf seine Kosten mit Titeln wie "Toss the feathers" oder "Solang die Fiddle spielt".