Dieser Mann ist einfach ein Phänomen: Dr. Mark Benecke. Wenn es für andere Menschen eklig wird, dann beginnt für ihn der interessante Teil - und sein Job. Dr. Mark Benecke ist Kriminalbiologe, sein Spezialgebiet ist die forensische Entomologie, also die Insektenkunde als Mittel für die Aufklärung von Gewaltverbrechen.

Der promovierte Biologe kann anhand von Fliegen, Larven, Maden und Käfern einer Leiche ihre "letzten Geheimnisse" entlocken. So konnte er schon bei der Aufklärung vieler Kriminalfälle helfen. Bekannt wurde er einer größeren Öffentlichkeit aufgrund dieser Begabung als "Dr. Made".

Dr. Benecke wird bei Gewaltverbrechen mit Todesfolge als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger herangezogen. Er ist aber nicht nur in Deutschland ein äußerst gefragter Mann. In vielen Ländern wie etwa den USA, in Kolumbien und auf den Philippinen wird er als Gastdozent eingeladen.