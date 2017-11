Die Gäste der nächsten Sendung

Peter Maffay: Sänger

Im Sommer erlebte das ehrwürdige Steintor-Varietè besondere Gäste. Deutschrock-Legende Peter Maffay zog den Stecker und spielte vor Publikum sein aktuelles Album unter dem Label MTV Unplugged ein. Ausgerechnet im Steintor, ausgerechnet in Halle. Das ist kein Zufall, denn Freundin Hendrikje machte ihn mit der Location bekannt. Ähnlich wie mit der jungen Hallenserin war es Sympathie auf den ersten Blick. Das Konzert, die DVD, das Album - ein Mammut-Unternehmen. Wie er das in nur sechs Monaten auf die Beine stellte und was Halle heute für ihn bedeutet wird er uns erzählen. Und für alle, die dann so richtig neugierig sind folgt am Samstag, 11.11.2017, die große Maffay-Fortsetzung mit der Doku "Peter und der Osten" und dem Konzertfilm. Bildrechte: IMAGO