Riverboat-Gäste am 16. März

Landolf Scherzer - Schriftsteller Als privater Postbote hatte er sich auf den Weg gemacht, Kuba zu erkunden. Vor seiner Abreise hatte der Schriftsteller Landolf Scherzer in einer Zeitung einen Aufruf gestartet: "Wen soll ich in Kuba grüßen?“ Viele meldeten sich und so startete der Thüringer unter anderem mit einem Keilkissen im Gepäck seine Reise an. Der „Job als Postbote“ sollte dem damals 75-Jährigen die Möglichkeit geben, das Land „von unten“ wie er sagt, zu erleben. „Buenos Dias, Kuba“ heißt das Ergebnis. Die Geschichten der „kleinen“ Leute interessieren den gebürtigen Dresdner von je her. Vor 35 Jahren brachte ihm seine Reportage über einen DDR Fischtrawler „Fänger und Gefangene“ seinen großen Durchbruch; sein Buch „Der Erste“ für das er vier Wochen lang den 1. SED-Kreisleitung Bad Salzungen begleitete, wurde 1988 auch im Westen gedruckt. Bildrechte: Ilong Göll