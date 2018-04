Riverboat-Gäste am 13. April

Ursula Karusseit: Schauspielerin und Publikumsliebling "In aller Freundschaft"

Der TV-Fünfteiler "Wege übers Land" hat sie 1968 populär gemacht, geliebt hat sie aber immer die Theaterbretter. Die Zuschauer mögen sie als Kantinenchefin Charlotte Gaus in der Sachsenklinik bei "In aller Freundschaft". Ursula Karusseit hat eben viele Facetten, begeisterte als zauberhafte Elsa in Benno Bessons Inszenierung "Der Drache" tagelang Paris, schlüpfte immer wieder gern in Hosenrollen und war überglücklich, als sie in Köln endlich die "Mutter Courage" spielen durfte, wo doch Brecht-Erbin Barbara Brecht-Schaller es ihr in Berlin verboten hatte. "Usch", wie sie liebevoll von Freunden und Kollegen genannt wird, hat sich mit Charme und Biss durch viele Höhen und auch Tiefen ihres Lebens teils tragen lassen und teils kämpfen müssen. Bildrechte: IMAGO