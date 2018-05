Die Gäste der Sendung

Horst und Sarah Janson, Schauspieler Vater und Tochter Ob als "Bastian", als Sascha in "Salto Mortale" oder als Freund von Tiffy und Samson in der "Sesamstraße": Horst Janson ist der Spezialist für die sympathischen Rollen. Mit 82 Jahren hat er noch immer das Image des strahlenden Sunnyboys. Er zählt zu den bekanntesten Episodendarstellern im Fernsehfilm. Sein aktueller Gastauftritt führt ihn am 22. Mai in die Sachsenklinik von "In aller Freundschaft". Wenn nicht vor der Kamera, steht er auf der Bühne. Zuletzt für die Komödie "Kerle im Herbst" zusammen mit seiner Tochter Sarah in München, die sich seit Teenage-Jahren ebenso fürs Schauspielfach entschieden hat. Besonders bewundert die 33jährige den grenzenlosen Optimismus ihres Vaters. Selbst in den Zeiten, als er bankrott war, sei er souverän geblieben. Wann es dennoch mal zwischen den beiden krachen kann, verraten sie im Riverboat. Bildrechte: IMAGO