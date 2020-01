Eigentlich war ihm der Beruf des Sängers zu unsicher, dennoch ist er seit den 70er-Jahren erfolgreicher Chanson- und Schlagersänger , begeisterte in den 80er-Jahren Tausende Zuschauer im "Palast der Republik" mit seinen Programmen. Eine Karriere, die 1967 mit der AMIGA-Single "Abend in Orjol" begann - und den Anfang seiner bis heute andauernden Freundschaft und Zusammenarbeit mit Texterin und Lyrikerin Gisela Steineckert markierte. Im selben Jahr feierte Jürgen Walter in der Sendung "Schlager einer kleinen Stadt" sein TV-Debüt.

Nach der Wende arbeitete Jürgen Walter unermüdlich weiter und gründete bald sein eigenes Platten-Label: "JPM Berlin", die "Jürgen-Pippig-Musikproduktion". Zwar ist es um den Sänger heute ruhiger geworden, doch der Musik hat er noch lange nicht abgeschworen. Ob ein neues Album im Entstehen ist, werden wir in der Riverboat-Sendung am 31. Januar erfahren.

"Ein bisschen Vergangenheit" heißt Jürgen Walters aktuelles Werk, das im Herbst vergangenen Jahres erschienen ist. Trotzdem bleibt er der Zukunft zugewandt. Jürgen Walter hat an die Musik angeknüpft, die ihn in den achtziger Jahren so populär machte. Kluge Texte, leichte Melodien, ein wenig verschmitzt, immer leicht sentimental. 16 neue Pop-Chansons entstanden in Zusammenarbeit mit Andreas Bicking, Gisela Steineckert und Werner Karma.