Punkt 4.13 Uhr klingelt morgens ihr Wecker. Und auch wenn Isabel Varell keine Frühaufsteher ist, sie tut es gern. Seit Mai 2018 moderiert sie die Sendung "Live nach 9" im ERSTEN. Für die Schauspielerin und Sängerin wurde ein Traum wahr, auch wenn es hieß, dass sie einen anderen dafür aufgeben musste. Gut ein Jahr war die Kölnerin ein Teil der "In aller Freundschaft"-Stammbesetzung. Beide Karrieren waren aber nicht unter einen Hut zu bekommen und so verließ sie schweren Herzens die Sachsenklinik.

Bis 2019 verkörperte Isabel Varell in der Serie die Mutter von Schwester Miriam Schneider (Christina Petersen). Sie arbeitete in der Cafeteria, war eine großartige Kuchenbäckerin, hatte eine ganz besondere Beziehung zu Hans-Peter Brenner - und sie redete und lachte viel. Als Linda Schneider, oder eben Isabel Varell im echten Leben, eine tolle berufliche Chance bekamen und Leipzig den Rücken kehrten, brach für beide ein neues Kapitel an.