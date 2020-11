Das Jahr 2020 hat uns allen ganz schön viel abverlangt. Eine noch nie dagewesene Situation, Ausgangsbeschränkungen, Schulschließungen, Existenzängste, Krankheit – und wie es weiter geht ungewiss. Ohne ein „miteinander“, gegenseitige Unterstützung und Rücksichtnahme wären die Probleme, Sorgen und Ängste sicher noch größer. Deshalb möchte der Lieder-Lieferdienst erneut beim Danke sagen unterstützen. Wer hat Euch in diesem Jahr besonders zur Seite gestanden, euch unterstützt, geholfen oder wem möchtet Ihr in einsamen Stunden einfach eine kleine Freude machen? Bewerbt Euch mit eurer Geschichte und lasst von unseren Musikern Weihnachtslieder liefern – in den Hof, an den Gartenzaun, oder unter den Balkon. Wir helfen gerne bei der Überraschung, jemandem „Danke“ zu sagen.